Озвучено имя получившего мандат Жириновского депутата

Мандат умершего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского в Госдуме передали члену ЛДПР, депутату шестого и седьмого созывов парламента Андрею Свинцову. Как сообщает ТАСС, об этом заявил Центризбирком.

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Отметим, что в седьмом созыве Свинцов занимал должность зампреда комитета Госдумы по информационной политике. Он выступал против запрета компьютерных игр, заявляя, что они не мотивируют людей на жестокие преступления, а полностью ограничить их распространение технически невозможно.

Напомним, что Госдума на пленарном заседании 24 мая приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Жириновского. Основатель ЛДПР умер 6 апреля в возрасте 75 лет из-за последствий коронавируса. Политика похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище.