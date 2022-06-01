Названы сроки референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях

Референдумы о присоединении к России республик Донбасса, а также освобожденных территорий Украины, могут состояться в течение года. Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, пишет РИА Новости.

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Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион планирует войти в состав России. По его словам, будет проведен референдум и он уверен, что решение о присоединении к России поддержат 60-70% жителей области.

По словам Сергея Цекова, Донбасс, Херсон и Запорожье должны вернуться в состав России.

«Это изначально русские территории», - подчеркнул он, напомнив, что многие крупные города на юго-востоке Украины были основаны во времена Екатерины Великой.

Сенатор также высказал мнение, что процесс по проведению референдума в этих областях будет «довольно быстрым, в течение года».

Херсон, Запорожье и Донбасс смогут самостоятельно обеспечить свое восстановление, так как были «регионами донорами», с которых «все высасывала Западная Украина», констатировал он.