Лавров заявил о сближении РФ и Китая из-за «гибридной войны» Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что гибридная война, которую «коллективный Запад» ведет против России, открыла новые возможности для сотрудничества страны с Китаем, в том числе в области инвестиций и финансов. Об этом сообщает ТАСС.

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«В условиях, когда США и ЕС превратили свои валюты в инструмент шантажа, мы намерены развивать независимую финансовую инфраструктуру, существенно наращивать использование рубля и юаня в расчетах между нашими государствами», - сказал министр.

По данным Лаврова, на долю расчетов в рублях и юанях уже приходится четверть товарооборота стран.

Глава МИД добавил, что одним из главных приоритетов сотрудничества с Китаем для России остаются гуманитарные связи. Он подчеркнул, что страны стремятся к их постепенному восстановлению после пандемии.

«Ведь именно это усиливает общественную базу российско-китайского добрососедства и партнерства, укрепляет традиции дружбы, передаваемые из поколения в поколение», - заключил он.

Ранее Лавров заявил, что связи России и Китая стали «крепче, чем когда бы то ни было».

Его китайский коллега Ван И отметил, что в последний год отношения Москвы и Пекина столкнулись с испытаниями, но смогли сохранить вектор своего развития.