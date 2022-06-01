В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
43 минуты назад

Володин заявил о расколе американского общества

Мария Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти США пытались «тотально сформировать общественное мнение против России», но не смогли, и теперь американское общество расколото. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин заявил о расколе американского общества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Володин обратил внимание на выступление бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Киссинджер призвал решить украинский кризис дипломатическим путем и пойти на территориальные уступки России.

Видео дня

«Генри Киссинджер никогда другом нашей страны не был. Наоборот. Он делал всё, чтобы ослабить и развалить Советский Союз. Но в силу своего опыта и знаний Киссинджер по сравнению с современными политиками США и Европы рассуждает более прагматично и здраво», - заявил Володин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он добавил, что ситуация в США, «несмотря на пропаганду и тотальное формирование общественного мнения против России, показывает, что американское общество расколото».

«Многие всё больше критикуют проводимую Вашингтоном политику на Украине», - написал спикер Думы.

Володин привел цитаты из материалов нескольких американских СМИ.

К примеру, Катрина ванден Хювел в своей колонке для The Washington Post заявила, что пришло время бросить вызов ортодоксальному взгляду на украинский кризис.

«Не стоит ли задаться вопросом, является ли самым разумным курсом посылать все больше оружия украинцам? <…> Почему нонконформистов очерняют за то, что они отмечают роль националистических, ультраправых и, да, неонацистских сил на Украине?» - написала она.

По мнению ванден Хювел, чтобы положить конец конфликту на Украине, потребуется новое мышление и вызов ортодоксальным взглядам.

«Как однажды заметил почтенный американский журналист Уолтер Липпманн, «когда все думают одинаково, никто особо не думает», - подчеркнула она.

В редакционной статье The New York Times отмечается, что президент США Джо Байден должен дать понять Владимиру Зеленскому - есть предел тому, как далеко Штаты могут зайти в поддержке Украины.

«Осознание реальности может оказаться болезненным, но именно так должны поступать ответственные государства, а не гоняться за иллюзорной «победой», - подчеркнула газета.

Политика,Владимир Зеленский,Генри Киссинджер,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители