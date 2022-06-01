Володин заявил о расколе американского общества

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти США пытались «тотально сформировать общественное мнение против России», но не смогли, и теперь американское общество расколото. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Володин обратил внимание на выступление бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Киссинджер призвал решить украинский кризис дипломатическим путем и пойти на территориальные уступки России.

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«Генри Киссинджер никогда другом нашей страны не был. Наоборот. Он делал всё, чтобы ослабить и развалить Советский Союз. Но в силу своего опыта и знаний Киссинджер по сравнению с современными политиками США и Европы рассуждает более прагматично и здраво», - заявил Володин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он добавил, что ситуация в США, «несмотря на пропаганду и тотальное формирование общественного мнения против России, показывает, что американское общество расколото».

«Многие всё больше критикуют проводимую Вашингтоном политику на Украине», - написал спикер Думы.

Володин привел цитаты из материалов нескольких американских СМИ.

К примеру, Катрина ванден Хювел в своей колонке для The Washington Post заявила, что пришло время бросить вызов ортодоксальному взгляду на украинский кризис.

«Не стоит ли задаться вопросом, является ли самым разумным курсом посылать все больше оружия украинцам? <…> Почему нонконформистов очерняют за то, что они отмечают роль националистических, ультраправых и, да, неонацистских сил на Украине?» - написала она.

По мнению ванден Хювел, чтобы положить конец конфликту на Украине, потребуется новое мышление и вызов ортодоксальным взглядам.

«Как однажды заметил почтенный американский журналист Уолтер Липпманн, «когда все думают одинаково, никто особо не думает», - подчеркнула она.

В редакционной статье The New York Times отмечается, что президент США Джо Байден должен дать понять Владимиру Зеленскому - есть предел тому, как далеко Штаты могут зайти в поддержке Украины.