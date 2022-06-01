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52 минуты назад

Захарова заявила о подлости политиков ЕС по отношению к Украине

Елена Прошина

Заявления политиков Евросоюза о невозможности Украины претендовать на статус кандидата в члены ЕС является подлостью по отношению к Киеву. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«ЕС обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что "теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали", эта самая евроинтеграция», — заявила дипломат.

Кроме того, Захарова назвала циничной реакцию западной общественности на невыполнение обещаний европейских политиков и дипломатов, которые сейчас заявляют о препятствиях на пути к евроинтеграции Украины.

Захарова ответила на решение Южной Осетии о приостановке интеграции с РФ

Напомним, что ранее официальный представитель ведомства обвинила Демократическую партию США в использовании украинских чиновников в своих целях. Захарова заявила, что неоконсерваторы из фракции оказывают давление на президента Джо Байдена, пытаясь склонить его к поставкам реактивных систем залпового огня Киеву.

Политика,Видео,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД России,Демократическая партия США,ЕС,
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