Заявления политиков Евросоюза о невозможности Украины претендовать на статус кандидата в члены ЕС является подлостью по отношению к Киеву. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«ЕС обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что "теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали", эта самая евроинтеграция», — заявила дипломат.
Кроме того, Захарова назвала циничной реакцию западной общественности на невыполнение обещаний европейских политиков и дипломатов, которые сейчас заявляют о препятствиях на пути к евроинтеграции Украины.
Напомним, что ранее официальный представитель ведомства обвинила Демократическую партию США в использовании украинских чиновников в своих целях. Захарова заявила, что неоконсерваторы из фракции оказывают давление на президента Джо Байдена, пытаясь склонить его к поставкам реактивных систем залпового огня Киеву.