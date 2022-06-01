Российские хакеры опубликовали данные 700 сотрудников СБУ

Российская хакерская группа RaHDIt опубликовала информацию 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Один из сотрудников спецслужб РФ подтвердил подлинность этих данных, передает РИА «Новости».

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Как сообщается, данная группа ведет проект «Немезида» с начала специальной военной операции России на Украине. На одноименном информационном ресурсе в среду, 1 июня, и были выложены сведения о кадровом составе СБУ с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания.

Помимо общей информации, RaHDIt раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, к примеру, азартные игры, посещение свингерских вечеринок, а также нетрадиционные наклонности.

Согласно обнародованным данным, один из аналитиков СБУ искал в социальных сетях сексуальных партнеров-мужчин. Ряд сотрудников ведомства были судимы за незаконное употребление и покупку наркотиков.

Ранее в компании Microsoft заявили, что с начала спецоперации РФ шесть российских хакерских группировок провели около 240 атак на Украину.

До этого стало известно, что офицер Службы безопасности Украины, бывший куратор «Правого сектора» (организация запрещена в России) в СБУ передал российским силовикам сведения об украинских боевиках в Херсонской области.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.