Милонов посетил ДНР с гуманитарной миссией

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов («Единая Россия») посетил село Верхнеторецкое Донецкой области с гуманитарной миссией.

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В ходе визита парламентарий пообщался с местными жителями и выяснил, с чем им пришлось столкнуться. На протяжении нескольких месяцев село находилось под постоянными обстрелами, передает ФАН.

Сейчас в Верхнеторецком, лишенном электричества и водоснабжения, проживают 20 тысяч человек. Они не планируют покидать город и будут дожидаться, пока солдаты РФ и ЛДНР оттеснят украинских боевиков.

Сообщается, что в гуманитарную помощь для жителей освобожденного села вошли продуктовые наборы, детские гигиенические принадлежности и питание, хозтовары и другие необходимые вещи.

Гуманитарная помощь была доставлена и жителям освобожденного города Светлодарск, пишет «360». Колонна фур отправлена из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело».

Светлодарск — спутник крупного города Дебальцево. По приказу властей ДНР оба населенных пункта объединят, но сейчас стоят другие задачи. «Работают специальные инспекции, чтобы людей быстро оформить, предоставить пособия и пенсии, поставить на учет все, чтобы жители чувствовали внимание, уход и заботу. Чтобы они понимали, что о них переживают», — рассказал глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич.