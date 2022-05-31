Думский мандат Жириновского передадут бывшему депутату Госдумы Свинцову

В проекте повестки заседания на первом месте стоит вопрос передачи вакантного мандата «зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», Свинцову Андрею Николаевичу ».

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после перенесенного коронавируса. Госдума 17 мая в ходе пленарного заседания прекратила полномочия Жириновского. 18 мая депутаты от ЛДПР в большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции председателя думского Комитета по международным делам Леонида Слуцкого.