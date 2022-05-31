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25 минут назад

ЦИК передаст думский мандат Жириновского бывшему депутату Госдумы Свинцову

Парламентская газета

Центральная избирательная комиссия на заседании 1 июня планирует передать освободившийся думский мандат лидера ЛДПР Владимира Жириновского депутату Госдумы шестого и седьмого созывов Андрею Свинцову, сообщается на сайте комиссии.

Думский мандат Жириновского передадут бывшему депутату Госдумы Свинцову
Фото: ТАССТАСС

В проекте повестки заседания на первом месте стоит вопрос передачи вакантного мандата «зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», Свинцову Андрею Николаевичу».

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после перенесенного коронавируса. Госдума 17 мая в ходе пленарного заседания прекратила полномочия Жириновского. 18 мая депутаты от ЛДПР в большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции председателя думского Комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Политика,Андрей Свинцов,Владимир Жириновский,ЦИК России,ЛДПР,Госдума,
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