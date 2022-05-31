Лавров: Запад использует Украину, чтобы "мобилизовать под свои знамена" все страны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются распространить свое доминирование, используя ситуацию на Украине. Об этом он сообщил на встрече с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой, передает ТАСС.
Как рассказал Лавров, на данный момент идет становление многополярного мира, но этому пытаются помешать западные лидеры, желающие распространить свое доминирование на другие регионы.
"[Они] пытаются мобилизовать под свои знамена все остальные страны, используя в качестве предлога ситуацию на Украине и вокруг нее", — добавил дипломат.
Ранее Сергей Лавров прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд в рамках поездки по странам Персидского залива. 31 мая он проведет переговоры с главой МИД королевства Фейсалом бен Фархан Аль Саудом, а 1 июня примет участие в заседании форума министров иностранных дел Россия-ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива). Кроме того, Лавров проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с главами МИД ОАЭ и Кувейта.