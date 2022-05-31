Лавров: Запад использует Украину, чтобы "мобилизовать под свои знамена" все страны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются распространить свое доминирование, используя ситуацию на Украине. Об этом он сообщил на встрече с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой, передает ТАСС.

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Как рассказал Лавров, на данный момент идет становление многополярного мира, но этому пытаются помешать западные лидеры, желающие распространить свое доминирование на другие регионы.

"[Они] пытаются мобилизовать под свои знамена все остальные страны, используя в качестве предлога ситуацию на Украине и вокруг нее", — добавил дипломат.