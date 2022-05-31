В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
18 минут назад

Лавров: Запад использует Украину, чтобы "мобилизовать под свои знамена" все страны

Газета.Ruиещё 1

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются распространить свое доминирование, используя ситуацию на Украине. Об этом он сообщил на встрече с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой, передает ТАСС.

Лавров: Запад использует Украину, чтобы "мобилизовать под свои знамена" все страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал Лавров, на данный момент идет становление многополярного мира, но этому пытаются помешать западные лидеры, желающие распространить свое доминирование на другие регионы.

"[Они] пытаются мобилизовать под свои знамена все остальные страны, используя в качестве предлога ситуацию на Украине и вокруг нее", — добавил дипломат.

Ранее Сергей Лавров прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд в рамках поездки по странам Персидского залива. 31 мая он проведет переговоры с главой МИД королевства Фейсалом бен Фархан Аль Саудом, а 1 июня примет участие в заседании форума министров иностранных дел Россия-ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива). Кроме того, Лавров проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с главами МИД ОАЭ и Кувейта.

Политика,Сергей Лавров,Организация исламского сотрудничества,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители