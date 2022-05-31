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26 минут назад

Россия вышлет дипломата Черногории

Елена Прошина

Москва объявила сотрудника посольства Черногории персоной нон грата. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Россия вышлет дипломата Черногории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, 31 мая чрезвычайный и полномочный посол Черногории в Российской Федерации Милорад Шчепанович был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве.

«Данная мера является ответом на принятое 7 апреля черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить persona non grata ряд дипломатов посольства России в Подгорице», - говорится в сообщении.

Ранее черногорский МИД объявил одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата, так как, по мнению ведомства, действия сотрудника дипмиссии «противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Политика,МИД России,
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