Россия ответила Черногории на высылку дипломатов

«Тридцать первого мая Чрезвычайный и Полномочный Посол Черногории в Российской Федерации Милорад Шчепанович был приглашен в МИД России, где ему вручена нота Министерства об объявлении persona non grata сотрудника Посольства Черногории в Москве», — рассказали в ведомстве.