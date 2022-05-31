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24 минуты назад

Москва объявила сотрудника посольства Черногории персоной нон грата

ТАСС

Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства во вторник.

Россия вышлет одного сотрудника посольства Черногории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"31 мая чрезвычайный и полномочный посол Черногории в Российской Федерации Милорад Шчепанович был приглашен в МИД России, где ему вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве", - указали на Смоленской площади.

"Данная мера является ответом на принятое 7 апреля 2022 года черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить персонами нон грата ряд дипломатов посольства России в Подгорице", - подчеркнули в министерстве.

Политика,МИД России,
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