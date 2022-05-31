Россия вышлет одного сотрудника посольства Черногории

"31 мая чрезвычайный и полномочный посол Черногории в Российской Федерации Милорад Шчепанович был приглашен в МИД России, где ему вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве", - указали на Смоленской площади.