В Госдуме предложили сделать "Северный поток" Калининградским

«Я говорю про «Северные потоки», «Северный поток — 2» уж точно. Вы посмотрите, если Европа, Германия в первую очередь, отказывается от «Северного потока», то <…> скорее всего «Северный поток» теоретически может быть вот так превращен в «Калининградский поток»», — сказал парламентарий.