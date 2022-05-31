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5 минут назад

Патрушев: Польша переходит к захвату Украины

Мария Иванова

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Польша уже переходит к захвату западных территорий Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Патрушев: Польша переходит к захвату Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Патрушев сделал на совещании по национальной безопасности в Казани.

Он заявил, что на Западе хотят воспользоваться конфликтом на Украине «в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли». Подтверждением этому Патрушев назвал заявления главы Польши Анджея Дуды о том, что польско-украинская граница перестанет существовать.

«Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», - сказал Патрушев.

Как отмечает ТАСС, Патрушев заявил, что над «расчленением» Украины «активно работают» сразу несколько государств.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Польша начала «прощупывать почву» для «фактической аннексии» Украины.

Медведев также обратил внимание на слова Дуды: польский президент говорил, что в ближайшем будущем между Украиной и Польшей не будет границ, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». Медведев назвал западные регионы Украины «желанным приобретением для алчущей возврата земель Польши».

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял со ссылкой на разведданные, что США и Польша разрабатывают план, цель которого - контроль Польши над «историческими владениями» на Западной Украине под видом введения миротворческих сил.

Политика,Николай Патрушев,Сергей Нарышкин,Анджей Дуда,Дмитрий Медведев,СВР России,Совет безопасности РФ,
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