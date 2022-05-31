Патрушев: Польша переходит к захвату Украины

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Такое заявление Патрушев сделал на совещании по национальной безопасности в Казани.

Он заявил, что на Западе хотят воспользоваться конфликтом на Украине «в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли». Подтверждением этому Патрушев назвал заявления главы Польши Анджея Дуды о том, что польско-украинская граница перестанет существовать.

«Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», - сказал Патрушев.

Как отмечает ТАСС, Патрушев заявил, что над «расчленением» Украины «активно работают» сразу несколько государств.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Польша начала «прощупывать почву» для «фактической аннексии» Украины.

Медведев также обратил внимание на слова Дуды: польский президент говорил, что в ближайшем будущем между Украиной и Польшей не будет границ, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». Медведев назвал западные регионы Украины «желанным приобретением для алчущей возврата земель Польши».