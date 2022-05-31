Судя по всему, Польша переходит к захвату территорий на западе Украины, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, западные партнёры Киева не прочь воспользоваться ситуацией в корыстных целях и имеют «особые планы» на украинские земли.

«Подтверждением стал визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать. Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», — цитирует Патрушева РИА Новости.

22 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей.