Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Алиевым

"Рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на решение конкретных вопросов, связанных с налаживанием в регионе мирной жизни и укреплением стабильности, разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций", - говорится в сообщении.