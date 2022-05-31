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43 минуты назад

Путин и Алиев обсудили реализацию соглашений по Карабаху и двустороннее сотрудничество

ТАСС

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в котором обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху и вопросы двустороннего сотрудничества, лидеры условились о продолжении контактов, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Алиевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на решение конкретных вопросов, связанных с налаживанием в регионе мирной жизни и укреплением стабильности, разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, Алиев информировал российского лидера о состоявшейся 22 мая в Брюсселе встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, добавили в Кремле.

"Обсуждены некоторые актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление российско-азербайджанского стратегического партнерства, в том числе с учетом итогов официального визита президента Азербайджана в Москву в феврале", - говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства.

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, лидеры условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.

Политика,Шарль Мишель,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Европейский совет,
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