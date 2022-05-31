Депутаты Рады выразили недоверие омбудсмену Украины

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады собрали подписи, необходимые для выражения вотума недоверия омбудсмену Украины Людмиле Денисовой. Об этом во вторник сообщила официальный представитель правящей партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

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"Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой", - написала она в Telegram-канале.

В понедельник омбудсмен заявила, что депутаты Рады намерены 31 мая снять ее с должности с подачи офиса президента Украины. Денисова считает незаконным вмешательство в ее деятельность со стороны главы государства.

Уроженка Архангельска Денисова заняла пост омбудсмена 15 марта 2018 года.