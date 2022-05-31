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4 часа назад

Депутаты Рады выразили недоверие омбудсмену Украины

ТАССиещё 3

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады собрали подписи, необходимые для выражения вотума недоверия омбудсмену Украины Людмиле Денисовой. Об этом во вторник сообщила официальный представитель правящей партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Депутаты Рады выразили недоверие омбудсмену Украины
Фото: ТАССТАСС

"Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой", - написала она в Telegram-канале.

В понедельник омбудсмен заявила, что депутаты Рады намерены 31 мая снять ее с должности с подачи офиса президента Украины. Денисова считает незаконным вмешательство в ее деятельность со стороны главы государства.

Уроженка Архангельска Денисова заняла пост омбудсмена 15 марта 2018 года.

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Политика,Людмила Денисова,Верховная Рада,
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