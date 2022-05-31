Медведев порассуждал о вводимых Западом санкциях

Президент России Владимир Путин, а также другие руководители страны не имеют за границей ни счетов, ни имущества, ни других значимых интересов. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале во вторник.
Рассуждая о санкциях Запада против Москвы, политик задался вопросом, "кого все-таки хотели наказать их авторы".
"Президента, политическое и военное руководство страны? Нет. Это очевидно. И это признают их творцы. Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать", - подчеркнул Медведев.