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52 минуты назад

Медведев: у российского руководства нет счетов и имущества за границей

ТАСС

Президент России Владимир Путин, а также другие руководители страны не имеют за границей ни счетов, ни имущества, ни других значимых интересов. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале во вторник.

Медведев порассуждал о вводимых Западом санкциях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рассуждая о санкциях Запада против Москвы, политик задался вопросом, "кого все-таки хотели наказать их авторы".

"Президента, политическое и военное руководство страны? Нет. Это очевидно. И это признают их творцы. Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать", - подчеркнул Медведев.

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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