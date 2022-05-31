Захарова пригрозила Евросоюзу санкциями от патриарха Кирилла

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла необходимо ввести санкции.

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«Пусть молится, чтобы Патриарх Кирилл не включил Европейский союз в ответный. Хотя и без этого записочки о здравии Евросоюза давно никто не подает», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она высказала мнение, что символом дипломатии ЕС должна стать Пизанская башня.

«Привлекающая своей неудачей и нефункциональная, при этом популярная, с историей и приносящая ее хозяевам доход. Слоган — «Слава падению — в падении слава»», — добавила Захарова.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл должен быть внесен в «черный список» ЕС.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.