Захарова ответила на угрозу Арестовича «устроить истерику» Вашингтону

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозу советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в адрес США «устроить истерику» в случае отказа от поставок Украине ракетных систем залпового огня.

Захарова напомнила, что первым «истерить» начал бывший посол США в России Майкл Макфол, который посоветовал Байдену пересмотреть решение об отказе от поставок.

«Система выстроена четко. Байдена прогибают свои же - группа неоконов (неоконсерваторов - прим. ред.) демократической партии, используя киевских клоунов», - написала дипломат в своем телеграм-канале.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не собирается посылать на Украину ракетные системы, которые могут достичь территории России. Украинские официальные лица ранее запрашивали у западных партнеров реактивные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности.