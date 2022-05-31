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19 минут назад

Захарова ответила на угрозу Арестовича «устроить истерику» Вашингтону

Вероника Полынина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозу советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в адрес США «устроить истерику» в случае отказа от поставок Украине ракетных систем залпового огня.

Захарова напомнила, что первым «истерить» начал бывший посол США в России Майкл Макфол, который посоветовал Байдену пересмотреть решение об отказе от поставок.

«Система выстроена четко. Байдена прогибают свои же - группа неоконов (неоконсерваторов - прим. ред.) демократической партии, используя киевских клоунов», - написала дипломат в своем телеграм-канале.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не собирается посылать на Украину ракетные системы, которые могут достичь территории России. Украинские официальные лица ранее запрашивали у западных партнеров реактивные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности.

Арестович пообещал устроить США образцово-показательную истерику

Алексей Арестович, комментируя заявление Байдена, сказал, что в случае отказа от поставок Украина может устроить «образцово-показательную истерику».

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