В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
11 минут назад

Захарова: неоконсерваторы в США давят на Байдена по теме поставок Киеву американских РСЗО

ТАССиещё 4

Неоконсерваторы из Демократической партии в США, используя украинских чиновников, оказывают давление на американского президента Джо Байдена и пытаются склонить его к поставкам реактивных систем залпового огня (РСЗО) Киеву. Об этом написала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала угрозу Арестовича "устроить США истерику"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так она прокомментировала высказывания бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола, который выразил надежду на пересмотр решения Байдена, отказавшегося идти на подобные меры.

"Система выстроена четко. Байдена прогибают свои же - группа неоконов (неоконсерваторов - прим. ТАСС) Демократической партии, используя киевских клоунов", - отметила дипломат.

При этом Захарова указала на слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, заявившего, что Украина устроит США "образцово-показательную истерику", если администрация Байдена не предоставит ей РСЗО.

В понедельник Байден сообщил журналистам, что Вашингтон "не станет отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал такое решение президента США разумным.

Американский лидер не уточнил, о каких именно системах идет речь.

Газета The Washington Post позже сообщила со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга, что Байден не исключил отправку Украине РСЗО, эта возможность продолжает рассматриваться, однако поставки ракет большой дальности не обсуждаются.

При этом газета ранее отмечала со ссылкой на свои источники, что некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоены тем, что предоставление Украине ракет максимальной дальности может привести к серьезной эскалации в связи с тем, что ВСУ получат возможность "запускать ракеты по территории России".

Политика,Алексей Арестович,Майкл Макфол,Мария Захарова,Джозеф Байден,Дмитрий Медведев,МИД России,Демократическая партия США,Совет безопасности РФ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители