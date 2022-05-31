Захарова прокомментировала угрозу Арестовича "устроить США истерику"

Неоконсерваторы из Демократической партии в США, используя украинских чиновников, оказывают давление на американского президента Джо Байдена и пытаются склонить его к поставкам реактивных систем залпового огня (РСЗО) Киеву. Об этом написала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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Так она прокомментировала высказывания бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола, который выразил надежду на пересмотр решения Байдена, отказавшегося идти на подобные меры.

"Система выстроена четко. Байдена прогибают свои же - группа неоконов (неоконсерваторов - прим. ТАСС) Демократической партии, используя киевских клоунов", - отметила дипломат.

При этом Захарова указала на слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, заявившего, что Украина устроит США "образцово-показательную истерику", если администрация Байдена не предоставит ей РСЗО.

В понедельник Байден сообщил журналистам, что Вашингтон "не станет отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России".

Американский лидер не уточнил, о каких именно системах идет речь.

Газета The Washington Post позже сообщила со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга, что Байден не исключил отправку Украине РСЗО, эта возможность продолжает рассматриваться, однако поставки ракет большой дальности не обсуждаются.