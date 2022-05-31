Президент Украины Владимир Зеленский признался в беседе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что хотел бы провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Фото: офис президента Украины офис президента Украины

«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным», — заявил глава турецкого МИД в беседе с журналистами в редакции Anadolu. Он добавил, что Анкара «продолжает свои стремления».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине.