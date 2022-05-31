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20 минут назад

Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский признался в беседе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что хотел бы провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным"
Фото: офис президента Украиныофис президента Украины

«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным», — заявил глава турецкого МИД в беседе с журналистами в редакции Anadolu. Он добавил, что Анкара «продолжает свои стремления».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине.

Путин назвал условие встречи с Зеленским

Перед этим Эрдоган уточнял, что планирует провести переговоры с Путиным, а также с лидером Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, Россия заинтересована в обсуждении вопроса вступления скандинавских стран в НАТО — в частности, граничащей с РФ Финляндии.

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