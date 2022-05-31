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28 минут назад

МИД России: число инцидентов у российских посольств в 2022 году перевалило за тысячу

RT на русском

Статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что число инцидентов у российских посольств в 2022 году перевалило за тысячу.

МИД России назвал число инцидентов у российских посольств в 2022 году
Фото: МИД РоссииМИД России

«Если в 2021 году подобных происшествий насчитывалось около 300, то за первые неполные пять месяцев текущего года их количество уже перевалило за тысячу и продолжает увеличиваться», — сказал Иванов в интервью РИА Новости.

По его словам, происходящее значительно ухудшило ситуацию в сфере обеспечения безопасности дипмиссий.

19 мая Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на российского посла в Польше Сергея Андреева 9 мая.

Политика,Евгений Иванов,Сергей Андреев,Следственный комитет,МИД России,
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