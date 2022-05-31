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35 минут назад

Новые власти Херсона отказались признавать Зеленского президентом

Мария Иванова

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Владимира Зеленского нельзя считать президентом Украины, так как он - «резидент своих западных хозяев». Об этом сообщает РИА Новости.

Новые власти Херсона отказались признавать Зеленского президентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стремоусов назвал украинцев «заложниками представителей нациствующей верхушки» страны, Службу безопасности Украины (СБУ) сравнил с гестапо, а Зеленского - с Гитлером.

«Зеленский не в состоянии выражать свою позицию как президент Украины. Президентом Украины его нельзя назвать, это резидент своих западных хозяев. Он стал заложником определенных событий, как в свое время Гитлер», - заявил Стремоусов.

Он заявил, что Зеленский и вся его команда получают финансирование из-за рубежа.

«С их помощью в Украине был воссоздан аналог Третьего рейха», - сказал Стремоусов.

Ранее Херсонская область закрыла границы с находящимися под контролем Украины соседними регионами.

Новые власти региона назвали пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей опасным из-за обстрелов.

Регион перешел на московское время, российскую мобильную связь и интернет.

Политика,Кирилл Стремоусов,Владимир Зеленский,СБУ,
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