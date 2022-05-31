Новые власти Херсона отказались признавать Зеленского президентом

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Владимира Зеленского нельзя считать президентом Украины, так как он - «резидент своих западных хозяев». Об этом сообщает РИА Новости.
Стремоусов назвал украинцев «заложниками представителей нациствующей верхушки» страны, Службу безопасности Украины (СБУ) сравнил с гестапо, а Зеленского - с Гитлером.
«Зеленский не в состоянии выражать свою позицию как президент Украины. Президентом Украины его нельзя назвать, это резидент своих западных хозяев. Он стал заложником определенных событий, как в свое время Гитлер», - заявил Стремоусов.
Он заявил, что Зеленский и вся его команда получают финансирование из-за рубежа.
«С их помощью в Украине был воссоздан аналог Третьего рейха», - сказал Стремоусов.
Ранее Херсонская область закрыла границы с находящимися под контролем Украины соседними регионами.
Новые власти региона назвали пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей опасным из-за обстрелов.
Регион перешел на московское время, российскую мобильную связь и интернет.