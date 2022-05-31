В МИД РФ высказались по поводу эвакуации дипломатов из недружественных стран

Москва не планирует эвакуировать сотрудников посольств из «недружественных государств», однако заранее предусмотрела меры на случай непредвиденных обстоятельств. Об этом заявил заместитель главы МИД России Евгений Иванов, сообщает РИА Новости.
Он пояснил, что в некоторых странах, в которых была зафиксирована «повышенная активность русофобских элементов», местные власти в соответствии со своими международными обязательствами приняли соответствующие меры и оградили российские посольства от нападений со стороны экстремистов. Однако есть исключения, признал Иванов.
«Тем не менее, необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем», — заявил он.
Издание напоминает, что отношения России и Европейского союза значительно ухудшились после начала боевых действий на территории Украины. США и Евросоюз ввели масштабные антироссийский санкции, предусматривающие частичный отказ от российских энергоресурсов. Разные страны выслали несколько десятков российских дипломатов.
Москва в качестве ответной меры включила все 27 государств ЕС и еще десять стран в список «недружественных государств».