Юмашев ушел с поста советника Путина

Юмашев в 1996 года входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина, переизбиравшегося на второй президентский срок. В августе того же года был назначен советником президента РФ по вопросам взаимодействия со СМИ, занимал этот пост до февраля 1997 года. С марта 1997 года по декабрь 1998 года был руководителем Администрации президента РФ. В конце 1998 году был назначен советником президента РФ на общественных началах. Позже он занимал этот пост и при президенте РФ Владимире Путине. В том числе, Путин вновь назначил Юмашева своим советником на общественных началах после выборов в 2018 году.