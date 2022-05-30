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1 час назад

В "Ельцин центре" сообщили, что Юмашев покинул пост внештатного советника Путина

ТАСС

Валентин Юмашев покинул пост советника президента РФ на общественных началах по собственной инициативе. Об этом ТАСС заявила заместитель исполнительного директора "Ельцин центра", членом правления которого является Юмашев, Людмила Телень.

Юмашев ушел с поста советника Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это была его инициатива. Я это знаю от него", - сказала Телень.

Ранее в понедельник об уходе Юмашева с поста сообщило агентство Reuters.

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Юмашев в 1996 года входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина, переизбиравшегося на второй президентский срок. В августе того же года был назначен советником президента РФ по вопросам взаимодействия со СМИ, занимал этот пост до февраля 1997 года. С марта 1997 года по декабрь 1998 года был руководителем Администрации президента РФ. В конце 1998 году был назначен советником президента РФ на общественных началах. Позже он занимал этот пост и при президенте РФ Владимире Путине. В том числе, Путин вновь назначил Юмашева своим советником на общественных началах после выборов в 2018 году.

Политика,Людмила Телень,Валентин Юмашев,Борис Ельцин,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Ельцин-центр,
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