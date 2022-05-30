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29 минут назад

Reuters: Юмашев ушел с поста советника Путина

Газета.Ru

Валентин Юмашев покинул должность советника президента РФ Владимира Путина, сообщает Reuters.

Reuters: Юмашев ушел с поста советника Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом агентству рассказали два источника, знакомых с Юмашевым.

Зять первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина Валентин Юмашев был назначен на пост советника главы РФ Владимира Путина в июне 2018 года.

По словам Дмитрия Пескова, Юмашев на тот момент и не переставал работать в администрации президента, поскольку находился на должности советника главы государства «на общественных началах» в течение 18 лет.

Валентин Юмашев начинал свою карьеру как журналист. После окончания Школы юного журналиста при МГУ, а затем и заочного отделения факультета журналистики, в 1976 году он устроился в газету «Комсомольская правда». За десять с лишним лет он успел поработать в таких изданиях, как «Московский комсомолец», «Известия», «Огонек».

Юмашев активно помогал кампаниям будущего президента РФ, участвовал в создании выпущенного в 1990 году фильма «Борис Ельцин. Портрет на фоне борьбы» и выполнял обязанности литературного помощника политика, благодаря ему свет увидели три книги Ельцина: «Исповедь на заданную тему», «Записки президента» и «Президентский марафон».

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В марте 1997 года ему было поручено возглавить администрацию президента, на этом посту он сменил Анатолия Чубайса, который возглавил Министерство финансов. В это же время Владимир Путин работал заместителем руководителя администрации президента и отвечал за взаимодействие с регионами.

С 1997 года Юмашев имеет статус действительного государственного советника РФ I класса.

Политика,Валентин Юмашев,Анатолий Чубайс,Борис Ельцин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МГУ,
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