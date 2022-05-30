Медведев предложил льготный въезд в РФ для выступающих против властей ФРГ

Нужно подумать о льготном въезде в Россию для тех граждан Германии, которые выступают против собственных властей. С таким предложением выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он объяснил, что решение Берлина об упрощении въезда выступающим против специальной военной операции (СВО) России на Украине позволяет сделать два вывода. Во-первых, он предложил противникам СВО быстрее уехать в ФРГ.

Во-вторых, Медведев предложил подумать над упрощением въезда тем, кто выступает в Германии против властей страны.

«И не только против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и ко) и подобных европейских деятелей», — добавил зампред Совбеза.