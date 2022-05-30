В Совфеде назвали причину отказа США поставить Киеву РСЗО

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» назвал вероятную причину отказа США от поставок Киеву РСЗО большой дальности. По мнению сенатора, американцы понимают, что подобные поставки являются прямой угрозой ядерного конфликта.

Фото: ТАСС ТАСС

Причина отказа

30 мая стало известно, что президент США Джо Байден отказал Киеву в поставках ракетных систем большой дальности. Американский лидер заявил, что не будет отправлять на Украину вооружение, которое способно достичь территории России.

«В противном случае, как говорил наш президент, если будет затронута российская территория, мы можем принять ответные меры по штабам центра принятия решений», — заявил Джабаров.

Сенатор уверен, что причина, по которой американцы отказали Киеву, только одна.

Реакция

На отказ Байдена поставлять Киеву способные ударить по территории России ракетные системы залпового огня (РСЗО) отреагировал и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он считает такой шаг разумным. По словам Медведева, в противном случае Россия имела бы право нанести удар по «центрам принятия этих преступных решений».