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1 час назад

Путин заявил о готовности РФ содействовать вывозу зерна из портов Украины

Парламентская газета

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине и отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами, в том числе вывозу зерновых из украинских портов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции при условиях снятия антироссийских санкций, добавили в пресс-службе Кремля.

Также стороны обсудили итоги недавнего визита в Турцию российской делегации во главе с сопредседателем российско-турецкой межправительственной комиссии, вице-премьером Александром Новаком.

Лидеры двух стран договорились о новых контактах в контексте дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и туризма.

Стало известно о вывозе украинского зерна в Европу

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам трехдневной встречи глав дипведомств Группы семи заявила, что из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод на планете. По ее словам, действия России привели к прекращению поставок и росту цен во всем мире. В середине марта Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт зерновых и сахара. Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень, а также кукурузу и будет действовать до конца июня; запрет по сахару-сырцу — до конца августа.

Политика,Видео,Анналена Бербок,Александр Новак,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Правительство РФ,
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