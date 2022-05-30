Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине и отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами, в том числе вывозу зерновых из украинских портов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции при условиях снятия антироссийских санкций, добавили в пресс-службе Кремля.

Также стороны обсудили итоги недавнего визита в Турцию российской делегации во главе с сопредседателем российско-турецкой межправительственной комиссии, вице-премьером Александром Новаком.

Лидеры двух стран договорились о новых контактах в контексте дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и туризма.