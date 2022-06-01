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46 минут назад

Слуцкий рассказал о будущем ЛДПР

Lenta.ruиещё 1

ЛДПР будет развиваться и «идти в ногу со временем» в интересах своих избирателей. Об этом в интервью ТАСС заявил новый лидер партии и глава фракции в Госдуме Леонид Слуцкий.

Слуцкий рассказал о будущем ЛДПР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Партия будет развиваться и идти в ногу со временем в интересах наших избирателей. С электоратом продолжим активно работать, в том числе в личном качестве», — сказал новый лидер социал-демократов.

Кроме того, ЛДПР намерена усиливать и открывать свои новые региональные отделения.

«ЛДПР никогда не отгораживалась высоким забором ни от кого», — подчеркнул Слуцкий.

Он также подчеркнул, что новые отделения партии могут быть открыты только на российской территории.

«Поэтому в отношении Донбасса не будем предвосхищать события», — сказал он.

Вместе с тем, по его словам, представители ЛДПР уже работают в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и «активно взаимодействуют с политическими силами обеих республик».

27 мая стало известно, что на 34-м съезде ЛДПР, впервые прошедшем без основателя и бессменного руководителя партии, по итогам тайного голосования единогласно новым лидером был избран Леонид Слуцкий. Его кандидатуру поддержали 86 делегатов от 85 региональных отделений. Уточнялось, что на должность председателя партии хотел также выдвинуться член высшего совета партии, экс-депутат Госдумы Александр Шерин, но против проголосовали 86 из 87 делегатов съезда, после чего он покинул зал заседаний.

Политика,Александр Шерин,ЛДПР,Госдума,
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