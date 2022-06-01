Слуцкий рассказал о будущем ЛДПР

ЛДПР будет развиваться и «идти в ногу со временем» в интересах своих избирателей. Об этом в интервью ТАСС заявил новый лидер партии и глава фракции в Госдуме Леонид Слуцкий.

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«Партия будет развиваться и идти в ногу со временем в интересах наших избирателей. С электоратом продолжим активно работать, в том числе в личном качестве», — сказал новый лидер социал-демократов.

Кроме того, ЛДПР намерена усиливать и открывать свои новые региональные отделения.

«ЛДПР никогда не отгораживалась высоким забором ни от кого», — подчеркнул Слуцкий.

Он также подчеркнул, что новые отделения партии могут быть открыты только на российской территории.

«Поэтому в отношении Донбасса не будем предвосхищать события», — сказал он.

Вместе с тем, по его словам, представители ЛДПР уже работают в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и «активно взаимодействуют с политическими силами обеих республик».