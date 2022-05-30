Пушков: США теряют позиции на международной арене

«Они проиграли в Афганистане. Они не добились своего в Сирии. Они развалили Ливию, так и не превратив ее в процветающее государство, пример для всех остальных. Да и в Ираке они хоть и одержали военную победу, но завязли и потерпели политическое поражение», — обратил внимание сенатор.