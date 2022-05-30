Пушков: США теряют позиции на международной арене

Соединенные Штаты Америки (США) и их союзники по-прежнему опираются на представление о собственном всемогуществе, однако эта их убежденность со стороны кажется странной. Об этом в интервью «Царьграду» заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.
Сенатор отметил, что санкции, введенные Западом против России, приводят к глобальному экономическому кризису. Например, в Европе полностью дезорганизована энергетическая политика, также проблемы наблюдаются и на международном продовольственном рынке. По его словам, окончательное обрушение мировой экономики могут спровоцировать возможные санкции против Китая из-за кризиса вокруг Тайваня.
«Они проиграли в Афганистане. Они не добились своего в Сирии. Они развалили Ливию, так и не превратив ее в процветающее государство, пример для всех остальных. Да и в Ираке они хоть и одержали военную победу, но завязли и потерпели политическое поражение», — обратил внимание сенатор.
Все эти действия «явно не в пользу Запада», однако Вашингтон и государства-сателлиты по-прежнему чувствуют себя уверенно на международной арене. Тем не менее реальных оснований для этой уверенности все меньше, заключил Пушков.