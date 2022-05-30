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1 час назад

Кремль поддержал идею выплат по внешнему долгу России в рублях

Lenta.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал идею расчетов с держателями российских еврооблигаций в рублях, пишет «Коммерсантъ». Практика оплаты поставок газа в рублях доказала свою эффективность, поэтому выплаты по внешнему долгу по аналогичному механизму рассматриваются в Кремле как привлекательное для обоих сторон решение.

«В целом практика оплаты за газ показала свою удобство и для продавцов, и для покупателей. Почему бы ее не использовать, только в обратной последовательности?», — заявил спикер Кремля.

Объективные причины для дефолта в России отсутствуют, у государства есть деньги, добавил Песков.

«Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить — будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», — заявил он.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Коммерсант,
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