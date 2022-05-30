Захарова: США пытаются выдать свою неприязнь к России за ненависть всего мира

«Они слишком много о себе думают. Они, конечно, сильная часть этого мира, безусловно, имеющая преимущество по целому ряду направлений, но не надо забывать, что они не весь мир отнюдь», — отметила министр, подчеркнув, что коллективный Запад уже давно уступает России по территориальным и экономическим признакам. «Не говоря уже об идеологии, самом реноме, репутации — тут, я думаю, они вообще где-то там в конце», — заключила Захарова.