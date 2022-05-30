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14 минут назад

Захарова: США пытаются выдать свою неприязнь к России за ненависть всего мира

Парламентская газета

США и их страны-союзники выдают свою неприязнь к России за ненависть всего мира, однако это является искажением реальности. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Царьграду».

Захарова: США пытаются выдать свою неприязнь к России за ненависть всего мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению дипломата, в действиях и риторике коллективного стран Запада проявляется их предвзятое отношение к России. Она подчеркнула, что Вашингтон и его сателлиты пытаются навязать идеологию того, что «весь мир ощетинился, встал против России», однако это не так.

«Они слишком много о себе думают. Они, конечно, сильная часть этого мира, безусловно, имеющая преимущество по целому ряду направлений, но не надо забывать, что они не весь мир отнюдь», — отметила министр, подчеркнув, что коллективный Запад уже давно уступает России по территориальным и экономическим признакам. «Не говоря уже об идеологии, самом реноме, репутации — тут, я думаю, они вообще где-то там в конце», — заключила Захарова.

Ранее член Комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик («Единая Россия»), комментируя заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о необходимости создания дополнительных военных структур ЕС, отметил, что в настоящий момент Евросоюзу не следует идти на поводу у властей США и создавать свои вооруженные силы, потому что это «будет на руку» только Вашингтону.

Политика,Дмитрий Белик,Мария Захарова,МИД России,Комитет госдумы по международным делам,Единая Россия,ЕС,
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