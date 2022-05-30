Генпрокуратуре предложили проверить книгу Гордона

«Многие подписчики поддержали мнение о том, что если человек открыто пропагандирует русофобию, призывает к убийству по национальному признаку, его книги не имеют права продаваться и распространяться на территории нашей страны. И не важно, будут ли признаны материалы этих книг экстремистскими. Может быть есть смысл составить и реестр «русофобских авторов»? Этот вопрос требует дополнительного обсуждения», – подчеркнула Занко.