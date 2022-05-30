Генпрокуратуре предложили проверить книгу Гордона

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (фракция «Единая Россия») обратилась к генпрокурору России с предложением проверить на соответствие закону содержание книг журналиста Дмитрия Гордона.
К депутату обратились граждане, которые возмутились открытым призывом к убийству по национальному признаку, а также распространением фейков о действиях Вооруженных сил России.
Занко направила обращение к генеральному прокурору России с предложением о проверке книг Дмитрия Гордона. Депутат подчеркнула, что сейчас Россия столкнулась с беспрецедентным давлением, а против страны и нашего народа ведется полномасштабная информационная война, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
«При этом ряд российских и зарубежных общественных деятелей, журналистов и политиков публично призывают к развязыванию агрессивной войны против России, предпринимают действия, направленные на возбуждение ненависти против граждан России, распространяют заведомо ложную информацию. Одним из наиболее агрессивных русофобов, безусловно, является Д.И. Гордон, против которого возбуждено уголовное дело по статьям 207.3, 282, 354 УК РФ», – сказано в обращении.
Если проверка прокуратуры подтвердит факт того, что книги могут быть признаны экстремистскими судом на основании заявления прокурора, то магазинам придется исключить книги Гордона.
«Многие подписчики поддержали мнение о том, что если человек открыто пропагандирует русофобию, призывает к убийству по национальному признаку, его книги не имеют права продаваться и распространяться на территории нашей страны. И не важно, будут ли признаны материалы этих книг экстремистскими. Может быть есть смысл составить и реестр «русофобских авторов»? Этот вопрос требует дополнительного обсуждения», – подчеркнула Занко.