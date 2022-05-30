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52 минуты назад

В Госдуме предложили финансировать бедные города за счет богатых регионов

РИА "ФедералПресс"

Зампред нижней палаты Госдумы по делам Арктики и Дальнего Востока предложил богатым регионам финансировать развитие более бедных.

В Госдуме предложили финансировать бедные города за счет богатых регионов
Фото: ТАССТАСС

«Надо брать все хорошее, что у нас было в царской России, в советской России. Это межбюджетные отношения», – объяснил политик.

По словам зампреда нижней палаты Госдумы по делам Арктики и Дальнего Востока Сергея Каргинова, раньше все помогали друг другу, а в последние 30 лет из россиян эту традицию пытаются «вытравить». Теперь же можно это вернуть и создать такие отношения, в которых развитие одного, более бедного региона, будет финансироваться за счет более богатого.

Политик в разговоре на радиостанции «Говорит Москва» отметил, что любой бюджет может оказать содействие, если это принято и утверждено депутатским корпусом. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Путин распорядился, чтобы российские регионы взяли шефство над ЛДНР.

Политика,Сергей Каргинов,Владимир Путин,Госдума,
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