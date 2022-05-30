В Госдуме предложили финансировать бедные города за счет богатых регионов

«Надо брать все хорошее, что у нас было в царской России , в советской России. Это межбюджетные отношения», – объяснил политик.

По словам зампреда нижней палаты Госдумы по делам Арктики и Дальнего Востока Сергея Каргинова, раньше все помогали друг другу, а в последние 30 лет из россиян эту традицию пытаются «вытравить». Теперь же можно это вернуть и создать такие отношения, в которых развитие одного, более бедного региона, будет финансироваться за счет более богатого.