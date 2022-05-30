Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности (СБ) обеспечение безопасности страны, а также вопросы внешней политики. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает ТАСС.

В ходе совещания глава государства предложил обсудить несколько вопросов, связанных между собой.

«Имею в виду два важнейших направления в рамках работы совещания постоянных членов Совета безопасности, имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут 30 мая телефонный разговор. Однако тему общения двух лидеров он не уточнил.