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1 час назад

Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности России

Lenta.ruиещё 8

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности (СБ) обеспечение безопасности страны, а также вопросы внешней политики. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает ТАСС.

В ходе совещания глава государства предложил обсудить несколько вопросов, связанных между собой.

«Имею в виду два важнейших направления в рамках работы совещания постоянных членов Совета безопасности, имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут 30 мая телефонный разговор. Однако тему общения двух лидеров он не уточнил.

Глава РФ раскрыл основные задачи власти

В свою очередь, турецкий лидер заявил, что планирует провести переговоры с президентом России, а также лидером Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Россия заинтересована в обсуждении вопроса вступления скандинавских стран в НАТО, в частности Финляндии.

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