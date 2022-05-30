Бой Кадырова с Чимаевым попал на видео

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев провели тренировочный поединок. Соответствующее видео руководитель российского региона опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Своевременная тренировка – залог крепкого здоровья, хорошего настроения и позитивной энергии. Сегодня нам посчастливилось провести тренировку с непобежденным бойцом UFC Хамзатом Чимаевым», – подписал публикацию Кадыров.

Политик также отметил, что обычная тренировка, которая плавно перетекает в спортивное зрелище, имеет для него особую ценность.