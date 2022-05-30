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40 минут назад

Бой Кадырова с Чимаевым попал на видео

Александр Кузьмин

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев провели тренировочный поединок. Соответствующее видео руководитель российского региона опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Своевременная тренировка – залог крепкого здоровья, хорошего настроения и позитивной энергии. Сегодня нам посчастливилось провести тренировку с непобежденным бойцом UFC Хамзатом Чимаевым», – подписал публикацию Кадыров.

Политик также отметил, что обычная тренировка, которая плавно перетекает в спортивное зрелище, имеет для него особую ценность.

Политика,Видео,Хамзат Чимаев,Рамзан Кадыров,
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