Песков прокомментировал взрыв в Мелитополе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возмутительным взрыв в Мелитополе.
"Сам по себе факт нанесения удара по гражданским инфраструктурам, детским учреждениям, это возмутительно. С этим борются наши воины, чтобы этого не было. Защита от неонацистов - цель которая преследуется во время спецоперации", - заявил Песков.
В администрации Запорожской области заявили, что к взрыву, произошедшему в центре Мелитополя 30 мая, могли быть причастны украинские диверсанты.
Власти Мелитополя квалифицировали взрыв машины как теракт. При этом было установлено, что цель взрыва не заключалась в попытке покушения на главу военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого.
В результате взрыва пострадали 28-летняя девушка и 25-летний парень, являющиеся волонтерами.