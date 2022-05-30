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46 минут назад

Песков назвал возмутительным взрыв в Мелитополе

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возмутительным взрыв в Мелитополе.

Песков прокомментировал взрыв в Мелитополе
Фото: ТАССТАСС

"Сам по себе факт нанесения удара по гражданским инфраструктурам, детским учреждениям, это возмутительно. С этим борются наши воины, чтобы этого не было. Защита от неонацистов - цель которая преследуется во время спецоперации", - заявил Песков.

В администрации Запорожской области заявили, что к взрыву, произошедшему в центре Мелитополя 30 мая, могли быть причастны украинские диверсанты.

Власти Мелитополя квалифицировали взрыв машины как теракт. При этом было установлено, что цель взрыва не заключалась в попытке покушения на главу военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого.

В результате взрыва пострадали 28-летняя девушка и 25-летний парень, являющиеся волонтерами.

Политика,Дмитрий Песков,
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