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1 час назад

Политолог объяснил, почему Польша наказывает украинцев

Свободная пресса

Решение о бесплатном проезде в общественном транспорте решают муниципальные органы власти, обращает внимание российский и донецкий политолог, историк и журналист Владимир Корнилов.

Политолог объяснил, почему Польша наказывает украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Соответственно, соглашение Анджея Дуды и Владимира Зеленского о так называемом “союзном” государстве Польши и Украины прямого отношения к действиям городских властей к тем, или иным действиям не имеет», - указывает он.

Напомним, что сразу после начала российской специальной военной операции ряд польских городов ввели бесплатный проезд общественным транспортом для граждан Украины. Однако, как стало известно, в настоящее время беженцы с «незалежной» данного права лишаются. Если в Гданьске, Гдыне и Сопоте бесплатный проезд для украинских мигрантов отменили еще в конце апреля, то в Варшаве это будет сделано с 1 июня.

Собеседник «Свободной прессы» напоминает, что начиная с 24 февраля в Польшу прибыли более 3,5 миллионов граждан Украины.

«У поляков, жителей этих городов, постоянно возникали вопросы: почему они должны платить за проезд в общественном транспорте, а массы украинцев, причем, далеко не бедных, судя по тому, какой образ жизни они ведут, платить не должны. Это только сами украинцы убеждены, что Польша решили их наказать. Хотя, в действительности, Дуда и Зеленский обсуждали вопрос об уравнивании в правах украинцев в Польше и поляков на Украине. Соответственно, если уж поляки не имеют бесплатного проезда на Украине, - с какой стати украинцы должны иметь такое право в Польше? - В конце концов, украинцы у себя дома пользуются общественным транспортом за оплату. Да и полякам где-нибудь в Киеве бесплатные преимущества не предоставляются», - подчеркивает Владимир Корнилов.

Он отмечает, что пока бесплатный проезд для беженцев с «незалежной» сохраняется в Люблине, однако уверен, что в ближайшее время он также будет отменен.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Корнилов,Анджей Дуда,
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