«У поляков, жителей этих городов, постоянно возникали вопросы: почему они должны платить за проезд в общественном транспорте, а массы украинцев, причем, далеко не бедных, судя по тому, какой образ жизни они ведут, платить не должны. Это только сами украинцы убеждены, что Польша решили их наказать. Хотя, в действительности, Дуда и Зеленский обсуждали вопрос об уравнивании в правах украинцев в Польше и поляков на Украине. Соответственно, если уж поляки не имеют бесплатного проезда на Украине, - с какой стати украинцы должны иметь такое право в Польше? - В конце концов, украинцы у себя дома пользуются общественным транспортом за оплату. Да и полякам где-нибудь в Киеве бесплатные преимущества не предоставляются», - подчеркивает Владимир Корнилов.