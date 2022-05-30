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51 минуту назад

Помощник Кадырова назвал «цель номер один» в Донбассе

Lenta.ru

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов предложил провести встречу членам батальона Джохара Дудаева, который, по некоторой информации, может находиться в районе Северодонецка в Донбассе. По его словам, они являются «целью номер один», передает РИА Новости.

Помощник Кадырова назвал «цель номер один» в Донбассе
Фото: ТАССТАСС

Алаудинов рассказал, что неоднократно получал данные о том, что батальон Дудаева находился на той стороне.

«Если там кто-то есть из представителей нашей национальности, но вряд ли настоящий чеченец на той стороне будет, но если он там есть, он является нашей "целью номер один" и мы будем искать, где бы они ни находились, и решать вопрос, чтобы они не мешали людям жить», — подчеркнул помощник главы республики.

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