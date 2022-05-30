Помощник Кадырова назвал «цель номер один» в Донбассе

«Если там кто-то есть из представителей нашей национальности, но вряд ли настоящий чеченец на той стороне будет, но если он там есть, он является нашей "целью номер один" и мы будем искать, где бы они ни находились, и решать вопрос, чтобы они не мешали людям жить», — подчеркнул помощник главы республики.