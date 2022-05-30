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1 час назад

Володин перечислил вступающие в силу в июне законы

Мария Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о нововведениях, которые вступают в силу в июне. В частности, с июня поднимут пенсии, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Володин перечислил вступающие в силу в июне законы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Индексация выплат

Видео дня

На десять процентов вырастут пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и МРОТ.

К минимальному размеру оплаты труда в РФ привязаны многие социальные выплаты. К примеру, размер выплат по больничному и пособий для семей с детьми. Это означает, что с июня вырастут и эти выплаты.

«Необходимо подчеркнуть, что все социальные обязательства, которые на себя взяло государство, будут выполнены», - написал Володин.

Пособие по потере кормильца

С июня пенсию по потере кормильца детям от 18 лет, не поступившим в вуз, будут платить дольше - до 1 сентября того года, в котором они окончили школу.

Потерявшие кормильца студенты колледжей и вузов, как и прежде, смогут получать пенсию до 23 лет.

Водительские права вместо паспорта

С 29 июня вступят в силу поправки в законодательство, позволяющие банкам (и другим организациям, которые проводят операции с деньгами и имуществом) проводить упрощенную идентификацию клиентов по водительским правам.

Авторы инициативы отмечали, что люди чаще носят с собой права, а не паспорт, а проверка паспорта может занимать больше времени.

Запрет на оружие для 18-летних

С июня в России ужесточат контроль над оборотом оружия. С 18 до 21 года вырастет возраст приобретения охотничьего оружия.

Кроме того, лицензию на оружие не будут выдавать гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление.

Меры против буйных пассажиров

В июне экипажи самолетов получат право использовать спецсредства для усмирения буйных пассажиров (по распоряжению командира самолета). Список спецсредств и правила их применения установит правительство.

Паспорт болельщика

С июня продавать билеты на матчи в РФ начнут при наличии паспорта болельщика. Получить его будет можно через Госуслуги.

Если болельщик нарушал общественный порядок на спортивных мероприятиях, в выдаче паспорта откажут (но решение можно будет обжаловать в суде).

Лекарства офф-лейбл для детей

С июня врачи смогут назначать детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями лекарства не по инструкции (офф-лейбл).

Перед назначением лекарства офф-лейбл потребуется проинформировать ребенка и его родителей/представителей.

В большинстве инструкций к противоопухолевым препаратам нет указаний, можно ли давать их детям, поэтому лечение фактически основано на препаратах офф-лейбл.

В итоге больницы получают штрафы от страховых компаний в размере ста процентов снятия оплаты лечения, так как инструкция не соблюдается.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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