В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
33 минуты назад

В МИД РФ предложили Европе "от злости" скупить российский снег

Елена Прошина

Представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова высмеяла заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, почему Европа не вводит эмбарго на российскую нефть, сообщает «Ура.ру».

В МИД РФ предложили Европе "от злости" скупить российский снег
Фото:  РИА Новости / МИД РФ РИА Новости / МИД РФ

По словам дипломата, Европа может скупить весь российский снег, чтобы президент России Владимир Путин «не заработал еще больше».

«Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас еще снега зимой много, и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости», — заявила Мария Захарова, комментируя слова главы ЕК.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа вынуждена закупать российскую нефть, чтобы Путин не заработал еще больше, продавая ее на другом рынке. Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил Европейскому союзу также выкупить всю водку, чтобы Москва не смогла на ней заработать.

Напомним, переговоры стран Европейского союза о нефтяном эмбарго оказались сложными – послы не смогли договориться о введении новых санкций против России. Дипломаты попытаются добиться прогресса в преддверии саммита». 30 мая пройдет новое заседание комитета постоянных представителей в Брюсселе.

Политика,Мария Захарова,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,МИД России,Роскосмос,Еврокомиссия,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители