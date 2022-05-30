В МИД РФ предложили Европе "от злости" скупить российский снег

Представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова высмеяла заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, почему Европа не вводит эмбарго на российскую нефть, сообщает «Ура.ру».
По словам дипломата, Европа может скупить весь российский снег, чтобы президент России Владимир Путин «не заработал еще больше».
«Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас еще снега зимой много, и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости», — заявила Мария Захарова, комментируя слова главы ЕК.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа вынуждена закупать российскую нефть, чтобы Путин не заработал еще больше, продавая ее на другом рынке. Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил Европейскому союзу также выкупить всю водку, чтобы Москва не смогла на ней заработать.
Напомним, переговоры стран Европейского союза о нефтяном эмбарго оказались сложными – послы не смогли договориться о введении новых санкций против России. Дипломаты попытаются добиться прогресса в преддверии саммита». 30 мая пройдет новое заседание комитета постоянных представителей в Брюсселе.