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2 часа назад

Названа причина провала западных санкций против России

Lenta.ruиещё 3

Санкции Запада против РФ не достигли ожидаемого эффекта благодаря работе платежной системы «Мир». Такую причину провала западных ограничений назвало иранское издание Resalat.

Названа причина провала западных санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указывается в материале, Москва заблаговременно создала и ввела эксплуатацию локальную систему международных платежей.

«Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT, — те меры, осуществить которые заблаговременно не удавалось еще пока никому», — пишет издание.

Также указывается, что Запад, вводя свои санкции, вероятно, совсем не учел этот фактор.

Как считают иранские аналитики, наличие платежной системы «Мир» смягчило последствия прекращения работы в стране Visa и MasterCard.

«И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла», — говорится в статье.

Обозреватели также высоко оценили решение перевести расчеты за поставки газа недружественным странам в рубли. Они считают, что Запад оказался в затруднительном положении в сложившейся ситуации.

«Как обойти собственные, ими самими введенные против России ограничения, так, чтобы и санкции сохранить, но и не остаться в то же время без российских энергоносителей, заменить которые, как оказалось, нечем», — заключили журналисты.

Ранее в мае Россия договорилась с Турцией о приеме карт «Мир» в отелях. В гостиницах будет организована работа терминалов. Кроме того, российской стороне удалось решить вопрос с возможностью увеличения использования «Мир» в банкоматах Турции.

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