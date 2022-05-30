Политолог указал на сходство Украины и нацистской Германии

«В центре Киева, на Михайловский площади, устроили выставку сожженной и разгромленной и захваченной техники армии России. После Киева эта выставка поедет по европейским городам. <…> Цель выставки — показать, что армию России можно бить, и что Россию можно победить. Предыдущие такие выставки в Европе сожженных русских танков устраивал Геббельс. С той же целью, Геббельс хотел показать, что русских можно бить», — заявил политолог.