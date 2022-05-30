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1 час назад

Политолог указал на сходство Украины и нацистской Германии

Елена Прошина

Методом дискредитации Вооруженных сил России путем проведения выставки уничтоженной военной техники, применяемым сейчас Киевом, пользовался пропагандист нацистской Германии Йозеф Геббельс, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на экс-депутата Госдумы России, политолога Сергея Маркова.

Политолог указал на сходство Украины и нацистской Германии
Фото: ReutersReuters

«В центре Киева, на Михайловский площади, устроили выставку сожженной и разгромленной и захваченной техники армии России. После Киева эта выставка поедет по европейским городам. <…> Цель выставки — показать, что армию России можно бить, и что Россию можно победить. Предыдущие такие выставки в Европе сожженных русских танков устраивал Геббельс. С той же целью, Геббельс хотел показать, что русских можно бить», — заявил политолог.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его украинский коллега Дмитрий Кулеба превзошел искусство главного пропагандиста Третьего рейха Йозефа Геббельса в плане пропаганды.

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В ходе переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс он рассказал, что украинские министры, в том числе Кулеба, объясняют свой отказ от прямого диалога с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками отсутствием подобного пункта в минских договоренностях.

Политика,Дмитрий Кулеба,Йозеф Геббельс,Сергей Марков,Сергей Лавров,
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