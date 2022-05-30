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24 минуты назад

Лавров обвинил Францию в разжигании украинского неонацизма

Елена Прошина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление о том, что Франция занимает одну из инициативных ролей в разжигании украинского неонацизма, динамично вооружая Киев, сообщает «Ура.ру».

Лавров обвинил Францию в разжигании украинского неонацизма
Фото: ТАССТАСС

«К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть», — сказал глава МИД России.

Как считает дипломат, все многолетние призывы России к странам Запада договориться были «сознательно проигнорированы». На фоне этого можно сделать вывод, что Запад никогда и не хотел равноправного содружества и сотрудничества с РФ, отметил Лавров.

Глава российской дипломатии считает, что введенные странами Запада в отношении Москвы санкции готовились на протяжении долгого периода. По его словам, ограничения едва ли будут отменены по завершению спецоперации на Украине.

«Их готовили достаточно давно. Едва ли эти санкции будут сняты», — сказал министр.

Отмечается, что речь идет не об Украине, которая выступает инструментом, «разменной монетой», а о сдерживании развития России.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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