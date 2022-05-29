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43 минуты назад

Лавров опроверг информацию об ухудшившемся здоровье Путина

ТАССиещё 4

Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг информацию о плохом состоянии здоровья президента РФ Владимира Путина.

Лавров отреагировал на данные об ухудшившемся здоровье Путина
Фото: ReutersReuters

"Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит", - сказал он в интервью французскому телеканалу TF1.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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