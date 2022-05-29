Разговор Путина и Эрдогана пройдет без Зеленского

«Двусторонний [формат]», - уточнил Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, как будет проходить беседа лидеров стран.

Эрдоган сообщил ранее, что 30 мая планирует провести переговоры с главами России и Украины. На них он собирается обсудить важные вопросы международной повестки.