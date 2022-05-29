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12 минут назад

Экс-депутат Рады Кива обвинил Зеленского в превращении украинцев в серийных убийц

Газета.Ru

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива поставил под сомнение законность участия украинских военных против сил России. В своем Telegram-канале политик задался вопросом, на каких юридических основаниях в целом граждане Украины участвуют в боевых действиях.

Экс-депутат Рады Кива обвинил Зеленского в превращении украинцев в серийных убийц
Фото: ТАССТАСС

"Ни войны, ни контр-военной операции, преступный режим [президента Украины Владимира] Зеленского, так и не объявил!!! Принятое постановление ВР [Верховной рады]: Россия - страна агрессор, террорист, не несет никаких юридических последствий. Шут превратил украинский народ, в серийных убийц, вне закона!!!" - написал Кива.

К своему посту экс-депутат также прикрепил видеообращение, в котором призвал украинцев задуматься, не обрекают ли они себя на уголовное преследование, находясь в зоне боевых действий и "выполняя непонятно чьи приказы".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что Зеленский вместе с президентом США Джо Байденом войдут в историю как лидеры, устроившие голодомор на всей планете.

Политика,Илья Кива,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Верховная Рада,Госдума,
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