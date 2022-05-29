Экс-депутат Рады Кива обвинил Зеленского в превращении украинцев в серийных убийц

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива поставил под сомнение законность участия украинских военных против сил России. В своем Telegram-канале политик задался вопросом, на каких юридических основаниях в целом граждане Украины участвуют в боевых действиях.

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"Ни войны, ни контр-военной операции, преступный режим [президента Украины Владимира] Зеленского, так и не объявил!!! Принятое постановление ВР [Верховной рады]: Россия - страна агрессор, террорист, не несет никаких юридических последствий. Шут превратил украинский народ, в серийных убийц, вне закона!!!" - написал Кива.

К своему посту экс-депутат также прикрепил видеообращение, в котором призвал украинцев задуматься, не обрекают ли они себя на уголовное преследование, находясь в зоне боевых действий и "выполняя непонятно чьи приказы".