Песков подтвердил план о разговоре Путина и Эрдогана 30 мая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.
Представитель Кремля утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистов. Ожидается, что диалог состоится в формате телефонного разговора.
Ранее Эрдоган заявил, что 30 мая он планирует провести телефонные разговоры с Путиным. Кроме того, он выразил желание пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В воскресенье, 29 мая, Владимир Путин пообщался с президентом Сербии Александром Вучичем. Лидеры обсудили двусторонние отношения, в том числе по торгово-экономическому сотрудничеству.