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18 минут назад

Песков подтвердил план о разговоре Путина и Эрдогана 30 мая

Москва24иещё 10

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

Песков подтвердил план о разговоре Путина и Эрдогана 30 мая
Фото: ТАССТАСС

Представитель Кремля утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистов. Ожидается, что диалог состоится в формате телефонного разговора.

Ранее Эрдоган заявил, что 30 мая он планирует провести телефонные разговоры с Путиным. Кроме того, он выразил желание пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В воскресенье, 29 мая, Владимир Путин пообщался с президентом Сербии Александром Вучичем. Лидеры обсудили двусторонние отношения, в том числе по торгово-экономическому сотрудничеству.

Политика,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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