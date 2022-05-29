Песков подтвердил план о разговоре Путина и Эрдогана 30 мая

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Представитель Кремля утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистов. Ожидается, что диалог состоится в формате телефонного разговора.

Ранее Эрдоган заявил, что 30 мая он планирует провести телефонные разговоры с Путиным. Кроме того, он выразил желание пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.